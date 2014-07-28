马航坠机地点交火令调查更加复杂 欧美准备制裁俄罗斯

路透乌克兰顿涅茨克7月27日 - 乌克兰东部马航客机坠毁地点周日爆发激烈交火，令调查工作更加复杂。而欧洲和美国准备为此对俄罗斯进行制裁。

冲突导致至少13人丧生。

国际调查人员称，出于安全考虑，他们已经放弃到坠机现场的计划，尽管马来西亚稍早称反政府武装同意他们进入该地点。

乌克兰宣布试图驱逐反政府武装，但否认在坠机地点附近交火，称叛军谎称军队在附近活动，让调查人员离开。

美国指控俄罗斯准备向叛军提供更多导弹，俄罗斯对此给予否认。西方国家领导人称，几乎可以确定马航飞机是被叛军用俄罗斯提供的地对空导弹错误击落的。

分裂分子否认与此有关，莫斯科也声称没有向他们提供导弹，暗指责任在于乌克兰政府军。

“基辅在试图销毁他们军队的罪证，”分裂势力领导人Aleksander Borodai说，他提到有一支乌克兰政府军周日在距离坠机现场不远处发动攻势。

欧洲国家努力想把制裁俄罗斯对自身经济的影响最小化，美国国务院则公布了显示俄罗斯军队上周跨境向乌政府军开火的图片，以此作为更充分的理由对俄进行强力制裁。

美国国务院称，图片显示有多管火箭炮对乌开火。这些图片可以证明乌境内的亲俄分裂势力使用俄提供的重炮攻击乌政府军。

俄外交部称，外长拉夫罗夫和美国国务卿克里已就有必要确保“内部冲突”快速停火达成一致。

但美国国务院称，克里不接受拉夫罗夫对于俄提供重型武器加剧冲突的否认，克里并敦促拉夫罗夫“停止向乌境内输送重型武器，停止从俄罗斯境内发射火箭和开炮，并开始致力于缓和当地冲突。”

美国国务院声明补充表示，克里还强调了美国对欧安组织核实过的双边停火的支持，并重申华府强力支持对马航坠毁客机的国际调查。(完)

(编译 王丽鑫/白云; 审校 郑茵/张荻)

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