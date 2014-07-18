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时事要闻 | 2014年 7月 18日 星期五 09:02 BJT

马航称国际民航组织曾宣称坠毁班机的飞行航线安全无虞

路透吉隆坡7月18日 - 马来西亚航空公司周五表示，联合国下属的国际民航组织先前曾宣称，在乌克兰坠毁班机所采用的飞行航线安全无虞。

马航还表示，国际航空运输协会(IATA)“早先曾声明坠毁班机飞越的空域不属于受限制区域”。

马航称，坠毁班机上共载有298人，包括283名乘客及15名机组人员，其中有三名婴幼儿。稍早该公司表示机上人员共计295人。(完)

(编译 王兴亚；审校 白云)

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