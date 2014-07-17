综述：马航客机在乌克兰战区坠毁 机上295人罹难

路透乌克兰HRABOVE7月17日 - 一架马来西亚航空客机周四在乌克兰东部遭击落，造成机上295人全部丧生，让乌克兰政府与亲俄叛军的冲突猛然升温。乌克兰危机已经导致俄罗斯与西方国家之间几乎达到剑拔弩张的地步。

美国称，马航这架从阿姆斯特丹飞往吉隆坡的波音777飞机“炸飞至天际之外”，可能是遭地面发射的导弹袭击，乌克兰及俄罗斯则是相互指责，令全球在解决此一血腥地方冲突上面临更大压力，担心这有可能引发新一场冷战。

乌克兰指责亲俄武装份子，在俄罗斯军方情报官员的协助下，发射一枚苏制SA-11地对空远程导弹。叛军顿涅茨克人民共和国领袖否认涉案，并称该国际航班是遭乌克兰空军一架喷气式战机所击落。

不过分离主义者先前曾表示，他们在上个月已经获得这类导弹系统，且已经用于击落一架乌克兰军用运输机；该运输机是在周一遭到摧毁。

许多无辜的外国人、成人与儿童命丧泥泞的乌克兰大草原，这场灾难最终可能被证明是国际社会施压解决乌克兰危机的转折点。乌克兰抗议者在2月将莫斯科支持的总统赶下台，一个月后俄罗斯吞并了克里米亚，自那时以来已有数百人死于战火。

外交人士表示，联合国安理会计划周五就乌克兰局势召开紧急会议，联合国秘书长潘基文呼吁展开全面国际调查。

在叛军控制的顿涅茨克地区首府附近距俄乌边境40公里的Hrabove村庄周边，路透记者看到散落着正在燃烧和已经烧焦的飞机残骸，飞机带有红蓝马航标识，此外还有数十具尸体。

死者中有154人为荷兰人，另有27名澳洲人和23名马来西亚人。

乌克兰政府谴责这项“恐怖”行为，并公布一些记录，称这是俄罗斯情报官员在讨论乌克兰叛军击落一架民用客机，叛军可能错将其当作乌克兰军用飞机。

俄罗斯总统普京则表示责任在乌克兰政府，因乌方在两周前停火决定未能执行后，恢复对反政府军的攻势。俄罗斯领导人称这是一场“悲剧”，但未说明是谁击落了这架波音客机。

美国副总统拜登表示，该客机“被炸飞至天际之外”，一名美国官员指出，虽然尚不确定这是由什么造成，但很有可能是地对空导弹。

近几个月有数架乌克兰军用飞机在此地区被击落--光本周就有两架，乌克兰政府指控俄罗斯力量在其中发挥了直接作用。该地区的空中走廊仍对国际社会开放，但仅限于3.2万英尺以上的高空，而官员指出马航飞机当时的飞行高度还要再高出1,000英尺。

美国总统奥巴马表示，目前还不清楚飞机上是否有美国公民。一名乌克兰官员则表示，机上有23名美国公民。

乌克兰总统称这是一场“恐怖袭击”。而在此同时，奥巴马则正与俄罗斯总统普京通话，讨论周三欧盟和美国对俄罗斯实施的新一轮经济制裁。

白宫称奥巴马在通话中警告，如果俄罗斯在乌克兰问题上不改弦更张，将会有进一步制裁。（完）

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