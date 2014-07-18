综述：马航客机在乌克兰战区坠毁 机上295人罹难（更新版）

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路透乌克兰HRABOVE 7月17日 - 一架马来西亚航空的客机周四在乌克兰东部遭击落，造成机上295人全部丧生，让乌克兰政府与亲俄叛军的冲突猛然升温。乌克兰危机已经导致俄罗斯与西方国家之间几乎达到剑拔弩张的地步。

美国称，马航这架从阿姆斯特丹飞往吉隆坡的波音777飞机“炸飞至天际之外”，可能是遭地面发射的导弹袭击，乌克兰及俄罗斯则是相互指责，令全球在解决此一血腥地方冲突上面临更大压力，担心这有可能引发新一场冷战。

乌克兰指责亲俄武装份子，在俄罗斯军方情报官员的协助下，发射一枚苏制SA-11地对空远程导弹。叛军顿涅茨克人民共和国领袖否认涉案，并称该国际航班是遭乌克兰空军一架喷气式战机所击落。

不过分离主义者先前曾表示，他们在上个月已经获得这类导弹系统，且已经用于击落一架乌克兰军用运输机；该运输机是在周一遭到摧毁。

许多无辜的外国人、成人与儿童命丧泥泞的乌克兰大草原，这场灾难最终可能被证明是国际社会施压解决乌克兰危机的转折点。乌克兰抗议者在2月将莫斯科支持的总统赶下台，一个月后俄罗斯吞并了克里米亚，自那时以来已有数百人死于战火。

外交人士表示，联合国安理会计划周五就乌克兰局势召开紧急会议，联合国秘书长潘基文呼吁展开全面国际调查。

在叛军控制的顿涅茨克地区首府附近距俄乌边境40公里的Hrabove村庄周边，路透记者看到散落着正在燃烧和已经烧焦的飞机残骸，飞机带有红蓝马航标识，此外还有数十具尸体。

死者中有154人为荷兰人，另有27名澳洲人和23名马来西亚人。

乌克兰政府谴责这项“恐怖”行为，并公布一些记录，称这是俄罗斯情报官员在讨论乌克兰叛军击落一架民用客机，叛军可能错将其当作乌克兰军用飞机。

俄罗斯总统普京则表示责任在乌克兰政府，因乌方在两周前停火决定未能执行后，恢复对反政府军的攻势。俄罗斯领导人称这是一场“悲剧”，但未说明是谁击落了这架波音客机。

美国副总统拜登表示，该客机“被炸飞至天际之外”，一名美国官员指出，虽然尚不确定这是由什么造成，但很有可能是地对空导弹。

近几个月有数架乌克兰军用飞机在此地区被击落--光本周就有两架，乌克兰政府指控俄罗斯力量在其中发挥了直接作用。该地区的空中走廊仍对国际社会开放，但仅限于3.2万英尺以上的高空，而官员指出马航飞机当时的飞行高度还要再高出1,000英尺。

美国总统奥巴马表示，目前还不清楚飞机上是否有美国公民。一名乌克兰官员则表示，机上有23名美国公民。

乌克兰总统称这是一场“恐怖袭击”。而在此同时，奥巴马则正与俄罗斯总统普京通话，讨论周三欧盟和美国对俄罗斯实施的新一轮经济制裁。

白宫称奥巴马在通话中警告，如果俄罗斯在乌克兰问题上不改弦更张，将会有进一步制裁。

**残骸散落，尸横遍野**

马来西亚航空表示，空管人员在1415GMT同MH17航班失联，当时该航班正经由乌克兰东部，向俄罗斯边境飞行。机上有280名乘客和15名机组人员。飞行记录数据显示，该航班消失前在33,000英尺的巡航高度飞行。

这超出了乌克兰分离主义者击落直升机和乌克兰军方其它低空飞机所用的小型导弹射程，但仍处于SA-11导弹射程之内。乌克兰官员指控俄罗斯向叛军提供了此类导弹。

俄罗斯媒体援引分裂武装分子报导称，他们获得了该导弹，一队武装分子称周一用SA-11导弹击落了一架安东诺夫(Antonov)An-26涡轮螺旋桨飞机。乌克兰军方本周证实该飞机被击落，同时还证实一架苏霍伊(Sukhoi)Su-25战斗机周三被击落。

“我开着拖拉机在地里干活时，听到飞机的声音，然后听到一声巨响，”加布罗沃一当地居民对路透表示。“之后就看到飞机掉在地上断成两截，冒着黑色的浓烟。”

一救援人员称，目前已找到至少100具尸体，飞机残骸散落在周围15公里(9英里)范围内。搜寻人员对这一区域进行搜索，寻找黑匣子。媒体援引分裂分子报导称，他们找到一个。

基辅抗议称，在该地区占上风的叛军不允许乌克兰官员接近出事地点。

马来西亚总理纳吉布要求迅速对责任人绳之以法，称国际专家到达之前，不得破坏事发现场。

“MH-17不是事故或者灾难造成，这是恐怖袭击，”乌克兰总统彼得·波罗申科(Petro Poroshenko)在推特(tweeter)上发消息称。

一叛军领导称，可以同意停火两到三天，协助事故调查。

乌克兰内政部官员Anton Gerashchenko在Facebook上表示：“刚才，就在Torez上空，恐怖分子用普京好意提供给他们的Buk防空系统击落了一架从阿姆斯特丹飞往吉隆坡的民用客机。”

Buk即为俄罗斯山毛榉之意，这是一种1970年代的车载式雷达制导导弹系统，在冷战时期被北约称作SA-11 Gadfly。其发射的导弹弹长5.7米、重量55公斤，最大射程28公里。

Gerashchenko还发布了一张照片，据他说这是周四在Torez镇中部拍摄的一座Buk导弹发射架。不过图像的真伪难以验证。俄塔社在6月29日援引顿涅茨克一位分离主义武装力量发言人的讲话称，他们已经掌握了一套Buk防空系统。

在反政府军担任军官的俄罗斯人Igor Strelkov于1337GMT在其社交媒体网页中写道，他的部队在同一地区击落一架Antonov An-26飞机。这是乌克兰军队使用的一种涡轮螺旋桨运输机。乌克兰官方对此没有发表评论。

马航MH-17航班当时可能在同一区域，当时距离该飞机从阿姆斯特丹史基浦机场起飞刚刚过去三小时。(完)

(编译 张明钧/郑茵/许娜/王丽鑫 审校 徐文焰/李春喜/李爽)

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