俄罗斯特使称俄将支持联合国关于马航的决议--报导

法国选民怀疑两位候选人都无力解决失业和安全两大议题--民调
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
路透悉尼7月21日 - 俄罗斯驻澳洲大使莫罗佐夫(Vladimir Morozov)周一在接受《澳洲金融评论报》采访时表示，只要不指责俄罗斯，该国将支持联合国决议，保证调查人员自由出入马来西亚航空MH17航班坠毁地点。
莫罗佐夫称，莫斯科准备支持由澳洲发起的一项决议草案，该草案将保证国际调查人员进入位于乌克兰东部的飞机失事地点。
“俄罗斯支持该项决议...只要决议不指责个别人，”莫罗佐夫在接受该报采访时说。(完)
(编译 王兴亚；审校 张荻)
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路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
、 - 路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。