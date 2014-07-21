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时事要闻 | 2014年 7月 21日 星期一 14:02 BJT

俄罗斯特使称俄将支持联合国关于马航的决议--报导

路透悉尼7月21日 - 俄罗斯驻澳洲大使莫罗佐夫(Vladimir Morozov)周一在接受《澳洲金融评论报》采访时表示，只要不指责俄罗斯，该国将支持联合国决议，保证调查人员自由出入马来西亚航空MH17航班坠毁地点。

莫罗佐夫称，莫斯科准备支持由澳洲发起的一项决议草案，该草案将保证国际调查人员进入位于乌克兰东部的飞机失事地点。

“俄罗斯支持该项决议...只要决议不指责个别人，”莫罗佐夫在接受该报采访时说。(完)

(编译 王兴亚；审校 张荻)

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