白宫敦促乌克兰危机各方停火 以便调查马航坠机事件（更新版）

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透纽约/华盛顿7月17日（记者 Jeff Mason/Steve Holland） - 美国白宫呼吁乌克兰交火各方立即停火，以便调查马航客机坠毁事件；美国总统奥巴马周四要求美国官员尽一切努力帮助调查事件原因。
“尽快组织全面、可信和畅通无阻的国际调查是十分关键的。”白宫发言人Josh Earnest在声明中称，并敦促俄罗斯、亲俄分离主义者和乌克兰支持停火，让调查人员安全地、无阻地接触到残骸。
乌克兰一名官员称，坠毁客机上有23名美国人，美国官员并未确认这一数字。
离开白宫前，奥巴马与俄罗斯总统普京通了电话。通话请求由俄罗斯提出，普京在电话中将坠毁事件告知了奥巴马。
“尽管我们还没有了解到事情的全部，我们仍知道事件发生的背景是俄罗斯在军火、物资和训练等方面向分离主义者提供帮助。”Earnest称。
“我们一直呼吁俄罗斯立即采取实际行动缓和乌克兰局势，这起事件更加凸显了此事的紧迫性。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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