白宫敦促乌克兰危机各方停火 以便调查马航坠机事件（更新版）

路透纽约/华盛顿7月17日（记者 Jeff Mason/Steve Holland） - 美国白宫呼吁乌克兰交火各方立即停火，以便调查马航客机坠毁事件；美国总统奥巴马周四要求美国官员尽一切努力帮助调查事件原因。

“尽快组织全面、可信和畅通无阻的国际调查是十分关键的。”白宫发言人Josh Earnest在声明中称，并敦促俄罗斯、亲俄分离主义者和乌克兰支持停火，让调查人员安全地、无阻地接触到残骸。

乌克兰一名官员称，坠毁客机上有23名美国人，美国官员并未确认这一数字。

离开白宫前，奥巴马与俄罗斯总统普京通了电话。通话请求由俄罗斯提出，普京在电话中将坠毁事件告知了奥巴马。

“尽管我们还没有了解到事情的全部，我们仍知道事件发生的背景是俄罗斯在军火、物资和训练等方面向分离主义者提供帮助。”Earnest称。

“我们一直呼吁俄罗斯立即采取实际行动缓和乌克兰局势，这起事件更加凸显了此事的紧迫性。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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