白宫敦促乌克兰危机各方停火 以便调查马航坠机事件（更新版）

标题新闻：朝鲜官员称将继续定期试射导弹，美国因此进行的任何军事行动都会挑起“全面战争”- BBC
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(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约/华盛顿7月17日（记者 Jeff Mason/Steve Holland） - 美国白宫呼吁乌克兰交火各方立即停火，以便调查马航客机坠毁事件；美国总统奥巴马周四要求美国官员尽一切努力帮助调查事件原因。
“尽快组织全面、可信和畅通无阻的国际调查是十分关键的。”白宫发言人Josh Earnest在声明中称，并敦促俄罗斯、亲俄分离主义者和乌克兰支持停火，让调查人员安全地、无阻地接触到残骸。
乌克兰一名官员称，坠毁客机上有23名美国人，美国官员并未确认这一数字。
离开白宫前，奥巴马与俄罗斯总统普京通了电话。通话请求由俄罗斯提出，普京在电话中将坠毁事件告知了奥巴马。
“尽管我们还没有了解到事情的全部，我们仍知道事件发生的背景是俄罗斯在军火、物资和训练等方面向分离主义者提供帮助。”Earnest称。
“我们一直呼吁俄罗斯立即采取实际行动缓和乌克兰局势，这起事件更加凸显了此事的紧迫性。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译