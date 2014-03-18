马航失联飞机事件凸显防空漏洞

2014年3月15日，参加搜寻马航MH370航班的一名日本海岸警卫队队员向机窗外看。 REUTERS/Edgar Su

路透伦敦/新德里3月15日（记者 Peter Apps/Frank Jack Daniel） -无论马航MASM.KL失联航班真相如何，该机在亚洲多国上空飞行却看似未被发现的事实都凸显了该地区防空存在巨大漏洞，这种防空漏洞可能存在更多地方。

911事件发生10多年以后，一架完全没有隐形性能的大型商用客机竟然能相对容易地消失！

马来西亚总理纳吉布周六称，当局认为马航失联飞机在消失后又飞行了近七个小时。调查人员认为，飞机上的工作人员或其他人关闭了飞机上的应答器，从而使民用空管雷达无法追踪到该机。

该机似乎先飞向了南海，随后飞越了马来西亚北部，最后朝印度方向飞去，期间没有触发任何警报。

分析人士和官员们表示，实际情况是水面上空的很多地方和很多陆地上空缺乏精密的雷达覆盖，或者是雷达监测不力。

分析人士指出，其他发展中国家可能也存在东南亚这样的防空漏洞，在地缘政治局势不那么紧张的地区，情况可能更糟糕。

“这么容易地被入侵领空会让一些国家感到尴尬。太多电影和来自阿富汗的“捕食者”无人机影像诱使人们以为我们什么都知道，什么都能看见。付出什么就能得到什么，而世界大体而言什么都没有付出，”退役的英国皇家空军飞行员Michael Harwood说道。

空中管理系统几乎完全依赖飞机上的应答器发现和监控飞机。此次事件中，马航失联飞机上的应答器似乎是在飞机从马来西亚领空进入越南领空前后被关闭。

此次事件后，外界至少会呼吁采取措施让机上人员无法关闭应答器。

军事空管系统往往覆盖区域有限，或者忽略他们认为是正常商业航班的飞机。有些情况下，这些系统会被关闭，除非进行训练或预计会出现威胁。

一名印度高官称，这或许可以解释为什么印度安达曼群岛上的雷达没有发现失联飞机。

“我们在当地拥有很多雷达系统，但什么都没有发现。有可能是军事雷达被关闭，因为我们是‘按需’操作，”安达曼群岛司令部参谋长Sudhir Pillai对路透说道。

另外一名国防消息人士称，出于费用考虑，印度的雷达并不一直处于运行状态。当被问及原因时，该消息人士说：“太贵了。”

一些人认为，担忧暴露国防能力可能拖延了搜索失联飞机的合作，特别是马来西亚与中国之间。中国已投入了大量军事资源来搜寻失联航班，宣布将部署10颗监测卫星、多艘军舰和飞机，而马来西亚的反应也很关键。

尽管马来西亚军事雷达似乎确实发现了失联飞机，但似乎没有试图与其进行沟通。

现任和前任官员们以及分析人士指出，这种疏忽令人惊讶。他们表示，事件凸显全球空中监测存在相对较大漏洞以及一些军事雷达系统的局限性。

“很难确切指出他们为什么没有发现飞机。可能是因为飞机在低空飞行，或者军事操作人员寻找的是飞行速度较快的飞机等其他威胁，认为客机不是他们的责任，”英国皇家联合服务研究所高级研究员Elizabeth Quintana指出。

现任和前任官员们表示，类似事件在北美或欧洲领空至少有望更快地被发现。那里的军事和民用机构都会不停地监测雷达，以对可能的劫机或入侵保持警惕。

他们称，应答器突然失灵本身就是高度值得担忧的事。

“我想不出有多少情况下有人需要把应答器关掉，”一位匿名的前西方官员称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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