独家：军方雷达显示失联马航客机人为操控飞往安达曼群岛--消息

路透吉隆坡3月14日 -熟悉调查的消息人士周五对路透称，军用雷达跟踪的证据显示，马航失联客机人为操纵飞过马来半岛，飞向安达曼群岛。

两位消息人士称，一未能辨认身份的飞行器在航行路点之间按航线飞行，这说明这架飞行器由经过飞行训练的人操控，飞行器最后出现在军方雷达上是位于马来西亚西北海岸线外。调查人士认为这架飞行器就是失联的MH370班机。

消息人士透露，军用雷达追踪的最后讯息显示，飞机一直朝印度安达曼群岛方向飞行。安达曼群岛是安达曼海和孟加拉湾之间的一串岛链。

路点指的是地理坐标，以经度和纬度计算得出，可以帮助飞行员根据已建立的空中航线驾驶飞机。

熟悉调查的第三位消息人士称，调查愈发聚焦于这样的推理，即某个懂得如何驾驶飞机的人故意令搭载239人的马航班机偏离预定航线。

这位身为马来西亚警官的消息人士称，“我们能说的是我们在考虑(是否为)阴谋破坏，仍不排除劫机的可能性。”

三名消息人士均拒绝具名，因他们没有得到对媒体谈论的授权及调查的敏感性。

马来西亚交通部官员、调查信息官方联络人均未回复对此置评的要求。(完)

(编译 田建华/高琦/石冠兰 审校 王洋/杜明霞/李婷仪)

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