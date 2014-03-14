独家：军方雷达显示失联马航客机人为操控飞往安达曼群岛--消息

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透吉隆坡3月14日 -熟悉调查的消息人士周五对路透称，军用雷达跟踪的证据显示，马航失联客机人为操纵飞过马来半岛，飞向安达曼群岛。
两位消息人士称，一未能辨认身份的飞行器在航行路点之间按航线飞行，这说明这架飞行器由经过飞行训练的人操控，飞行器最后出现在军方雷达上是位于马来西亚西北海岸线外。调查人士认为这架飞行器就是失联的MH370班机。
消息人士透露，军用雷达追踪的最后讯息显示，飞机一直朝印度安达曼群岛方向飞行。安达曼群岛是安达曼海和孟加拉湾之间的一串岛链。
路点指的是地理坐标，以经度和纬度计算得出，可以帮助飞行员根据已建立的空中航线驾驶飞机。
熟悉调查的第三位消息人士称，调查愈发聚焦于这样的推理，即某个懂得如何驾驶飞机的人故意令搭载239人的马航班机偏离预定航线。
这位身为马来西亚警官的消息人士称，“我们能说的是我们在考虑(是否为)阴谋破坏，仍不排除劫机的可能性。”
三名消息人士均拒绝具名，因他们没有得到对媒体谈论的授权及调查的敏感性。
马来西亚交通部官员、调查信息官方联络人均未回复对此置评的要求。(完)
(编译 田建华/高琦/石冠兰 审校 王洋/杜明霞/李婷仪)
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