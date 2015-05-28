焦点：马航MH370失联客机搜寻无果 引发质疑声一片

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼5月28日（记者 Swati Pandey/Jane Wardell） - 马航MH370航班客机失踪事件堪称航空史上最大的未解谜案之一，各方斥巨资在南印度洋搜寻近一年后，相关当局及搜寻团队的搜寻方式遭到诟病。

搜寻工作由澳大利亚牵头，搜寻成本已创下航空史上之最，但仍未找到任何蛛丝马迹，因此招致重新考虑搜寻方式的呼声。

参与深水搜寻的专家称，鉴于牵头进行搜寻的荷兰辉固集团（Fugro NV） 使用不适合部分地形的技术，加上搜寻人造物体这种高度专业化作业的人员经验不足，很容易会错过搜寻目标。

澳大利亚有关机构周三称，另一艘搜寻船“Go Phoenix”号将在数周内退出搜寻。这令相关担忧加剧。“Go Phoenix”号搜寻船携带有全球最好的深水搜寻设备，配备美国公司Phoenix International Holdings提供的船员。相关机构没有透露该搜寻船退出的原因。

“辉固是大公司，但他们没有任何进行此类搜寻的经验，而且这真的是非常专业的工作，”前法国海军官员Paul-Henry Nargeolet称。Nargeolet曾被美国空难调查机构BEA聘请，来协调2009年法航AF447航班空难的搜寻和打捞工作。

“这是一项艰巨的任务，”Nargeolet对路透说。“我不是澳大利亚的纳税人，如果我是，看到钱被这么花，我会非常生气。”

辉固集团对其使用不当设备进行搜寻的说法矢口否认，称设备经过了严格测试。

专家还对澳大利亚交通运输安全局（ATSB）鲜有发布辉固集团船只搜寻活动的数据发出质疑。

此外，还有一些专家也对此持批评态度，当中包括一些要求匿名的专家。

“我严重怀疑MH370搜寻工作可能无法有力地证明已对海底进行了百分之百的覆盖，”Williamson & Associates创始人兼总裁Mike Williamson对路透说。

马航MH370客机失联后，澳大利亚方面于去年3月末牵头展开搜寻工作。

搜寻区域是一片未知水域，风高浪急，水深达6,000米，海底深处还藏有死火山和海沟。澳大利亚、马来西亚及中国在本月早些时候同意将搜寻区域扩大一倍至12万平方公里。(完)