澳总理称搜寻人员相信已锁定MH370黑匣子大致位置

澳大利亚总理阿博特（TonyAbbott）周五称，在澳大利亚的搜救人员相信已掌握马航失联飞机MH370黑匣子的大致位置，但这并不等同于能从水下近4.5公里深处找到残骸、或最终能断定飞机上究竟发生了什么。与此同时，负责协调此次搜救的澳大利亚军官休斯顿称，周四捕捉到的最新声波信号不太可能与这架失联飞机有关。图为电视屏幕上的声波定位仪探测情况图表。路透