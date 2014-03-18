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时事要闻 | 2014年 3月 18日 星期二 15:23 BJT

（更正）澳洲缩小在南印度洋搜寻范围 但仍无明显进展

(因译文有误，内文第一段应为“60万”平方公里，非“6万”平方公里)

路透悉尼3月18日 -澳洲海事安全局(AMSA)周二称，已将搜寻失联马航客机的范围大幅缩小至南印度洋一个60万平方公里的狭长通道，但这样的面积仍相当于西班牙及葡萄牙的总和。

AMSA称，强劲洋流以及风浪使得搜救行动更加困难。

AMSA表示，根据来自美国美国国家运输安全委员会的卫星数据分析，搜寻范围已经从1,900万平方公里大幅缩小。

北半球方面，另一个搜寻区域为从马来西亚至泰国北部、缅甸、中国至哈萨克的弧线区域。(完)

(编译 李婷仪 审校 王冠中)

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