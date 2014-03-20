澳洲总理称卫星图像发现可能与马航失联飞机相关的物体

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透悉尼3月20日 - 澳洲总理艾保德(Tony Abbott)周四表示，卫星图像发现两个可能与马来西亚失联飞机相关的物体。
“在南印度洋...对失联飞机的搜寻发现了可信的新信息，”艾保德表示，“澳洲海事安全局(Australian Maritime Safety Authority，AMSA)收到的卫星图像，发现可能与失联飞机相关的物体。”
艾保德称马航失联航班正是飞往发现上述物体的地区。
AMSA称将于0430 GMT在堪培拉举行新闻发布会。(完)
(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。