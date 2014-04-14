澳大利亚将尽快部署自主水下航行器搜寻失联飞机

路透悉尼4月14日 - 负责协调马航失联飞机搜索的澳大利亚机构周一称，将很快部署一个自主水下航行器进行搜寻。

搜寻人员已获知失联飞机残骸的大致位置在珀斯西北约1,550公里处，正在根据四次声波信号进行搜索，他们认为这些信号来自失联飞机的黑匣子。

“尽管没有进一步发现，但之前获得的四次信号是我们在搜索中获得的最有希望的线索。”澳大利亚搜索负责人Angus Houston在珀斯对记者表示。

“专家们因此做出决定，澳大利亚海盾号今天晚些时候将停止搜索，并尽快部署Bluefin-21自主水下航行器。”

Houston指出，尽管周日夜间在搜索区域发现油迹，但他对找到漂浮残骸的可能性不抱希望。

“找到漂浮残骸的可能性已经大幅下降，本周晚些时候与伙伴国协商下一步搜索方式才是合理的。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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