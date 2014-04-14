澳大利亚将尽快部署自主水下航行器搜寻失联飞机

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透悉尼4月14日 - 负责协调马航失联飞机搜索的澳大利亚机构周一称，将很快部署一个自主水下航行器进行搜寻。
搜寻人员已获知失联飞机残骸的大致位置在珀斯西北约1,550公里处，正在根据四次声波信号进行搜索，他们认为这些信号来自失联飞机的黑匣子。
“尽管没有进一步发现，但之前获得的四次信号是我们在搜索中获得的最有希望的线索。”澳大利亚搜索负责人Angus Houston在珀斯对记者表示。
“专家们因此做出决定，澳大利亚海盾号今天晚些时候将停止搜索，并尽快部署Bluefin-21自主水下航行器。”
Houston指出，尽管周日夜间在搜索区域发现油迹，但他对找到漂浮残骸的可能性不抱希望。
“找到漂浮残骸的可能性已经大幅下降，本周晚些时候与伙伴国协商下一步搜索方式才是合理的。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。