博客：马航客机失联事件考验中马关系

2014年3月24日，北京丽都酒店，一位母亲在留言板上为马航失联航班MH370上的儿子写信息。 REUTERS/Jason Lee

记者 Stuart Grudgings/Megha Rajagopalan

中国政府和人民对马来西亚处理马航MASM.KL失联飞机搜索的指责可能给中马之间较为亲密的关系投下阴影。

马航MH370航班失踪三周来，中国政府、媒体和乘客家属一直对马来西亚进行口头指责，他们对马方混乱的反应和沟通不良表示愤怒。

一些中国明星现在开始利用社交媒体，呼吁他们的数百万粉丝抵制马来西亚，中国游客赴马来西亚旅游的人数有大幅下降的风险。

马来西亚方面认为此事是一场史无前例的危机，在为其焦头烂额之际，认为中国的反应是专横的、过于严厉的以及虚伪的。

包括知名演员章子怡在内的多位中国明星怒斥马来西亚，呼吁中国人不要前往马来西亚旅游。

中国领导人多次要求马来西亚采取行动；中国官方媒体的态度更加强硬，甚至质疑马来西亚成为发达国家的雄心。社交媒体上满是威胁的声音，阴谋论论调盛行。

分析师们称，中国领导人了解国民希望国家为公民在海外的利益挺身而出，符合全球第二大经济体的影响力。

分析师们指出，中马关系长期恶化的可能性不大，因为这会导致严重双输。但是危机导致的关系恶化可能持续一段时间，增加马来西亚和其他亚洲国家对中国崛起的戒心。

马来西亚总理纳吉布仍计划5月访华，作为庆祝中马建交40周年的一部分。但其他活动则因危机而受牵连。

马来西亚-中国经贸总商会副会长陈友信（Tan Yew Sing）表示，该商会将推后一些庆祝中马建交的活动。

马来西亚旅游部长Nazri Aziz周一称，“Visit MalaysiaYear”旅游推广活动的在华路演将被推迟到MH370事件结束。

中国的旅行社称预订前往马来西亚的游客数量大幅下降。《中国日报》周三报道称，中青旅取消了全部马航订单。

华裔占马来西亚人口的四分之一还多。马来西亚一直认为与中国拥有特殊的关系，1974年成为首个与中国建交的东南亚国家。

中国是马来西亚最大的贸易伙伴。去年中国国家主席习近平出访马来西亚，与纳吉布共同承诺在四年内将双边贸易额提升两倍至1,600亿美元，并将马来西亚作为战略合作伙伴，宣布双方首次联合军事演习的计划。