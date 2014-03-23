中国卫星图像发现疑似客机漂浮物 澳总理称搜寻愈发有希望

路透珀斯/吉隆坡3月23日 -澳洲总理周日表示，搜寻失联马航飞机“愈发有希望”取得突破性进展。之前中国卫星图像显示，在南印度洋海域发现疑似漂浮物。

马航MH370航班失联已进入第三周，目前尚无该航班轨迹的确切线索。

国际力量周日又开始进行搜索，集中力量搜寻珀斯西南部约2,500公里的两个区域，以期找到中国发现的目标和其他小残片，其中包括周六一家执行搜索任务的飞机发现的一个木托盘。

“中国卫星显示新的图像似乎表明那里至少有一个大的漂浮物，与稍早卫星图像发现的目标一致，”澳洲总理艾保德在巴布亚新几内亚对记者表示。

“很明显，我们目前有许多非常可靠的指引，我们可能在朝着查明真相发展，这一点变得愈发有希望，但只是希望而已。”

马来西亚代理交通部长希沙姆丁(Hishammuddin Hussein)周六宣布了中国这一发现。

中国称，该漂浮物长22米，宽13米，距澳洲发现疑似物体位置南偏西120公里左右。

中国国家国防科技工业局在其网站称，新的图像是在3月18日获取。

参加搜寻工作的一位高级军事官员表示，尚不能根据模糊的图像就轻易确定该漂浮物是否与澳洲此前发现目标是同一个，但中国方面的图像可能显示出一堆小残片。

在中国公布发现漂浮物后，澳洲海上安全局(Australian Maritime SafetyAuthority，AMSA)称，周日将派出八架飞机搜索这两个范围在59,000平方公里的区域。

澳洲一艘海军舰艇现在在该区域，中国一小型舰队未来几天也将到达该搜索海域。(完)

(编译 李爽 审校 戴素萍)

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