中国正抓紧了解核实可能发现MH370残骸的报导--外交部

路透北京7月30日 - 中国外交部发言人洪磊周四对路透表示，注意到有关可能发现马航370客机飞机残骸的报导，中方正抓紧向有关国家进一步了解核实情况。

他在回复路透提问时并称，中方将密切关注事件进展，妥善处理相关后续工作。

法国当局目前正在研究印度洋西侧法属留尼汪岛上发现的飞机残骸，确定是否来自去年失事的马航MH370客机。熟悉情况的人对路透称，该残骸几乎肯定来自波音(BA.N)777客机，但尚未确定是否来自失事客机。失事客机也是波音777客机。

从吉隆坡飞往北京的马来西亚航空MH370航班去年3月8日失联，机上载有239名乘客和机组人员，其中大多数乘客是中国人。对该失联航班的搜寻工作已经持续逾一年时间。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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