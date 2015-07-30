中国正抓紧了解核实可能发现MH370残骸的报导--外交部

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京7月30日 - 中国外交部发言人洪磊周四对路透表示，注意到有关可能发现马航370客机飞机残骸的报导，中方正抓紧向有关国家进一步了解核实情况。
他在回复路透提问时并称，中方将密切关注事件进展，妥善处理相关后续工作。
法国当局目前正在研究印度洋西侧法属留尼汪岛上发现的飞机残骸，确定是否来自去年失事的马航MH370客机。熟悉情况的人对路透称，该残骸几乎肯定来自波音(BA.N)777客机，但尚未确定是否来自失事客机。失事客机也是波音777客机。
从吉隆坡飞往北京的马来西亚航空MH370航班去年3月8日失联，机上载有239名乘客和机组人员，其中大多数乘客是中国人。对该失联航班的搜寻工作已经持续逾一年时间。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。