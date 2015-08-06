中国政府要求马来西亚继续调查MH370客机失事原因

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京8月6日 - 中国外交部发言人华春莹周四称，中方要求马来西亚认真履行有关承诺，继续调查MH370客机失事原因，全力做好善后相关工作，切实保障乘客家属的合法权益。
刊登在外部交网站的新闻稿称，中国政府对包括中国乘客在内的机上所有人员遭遇的不幸表示痛心和哀悼，对他们的家属表示深切同情和诚挚慰问。
马来西亚稍早宣布，经鉴定，7月29日在法属留尼汪岛发现的飞机残骸属于马航MH370客机。鉴定结果印证了马航MH370客机失事的结论。
从吉隆坡飞往北京的马来西亚航空MH370航班去年3月8日失联，机上载有239名乘客和机组人员，其中大多数乘客是中国人。对该失联航班的搜寻工作已经持续逾一年时间。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。