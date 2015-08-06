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时事要闻 | 2015年 8月 6日 星期四 11:31 BJT

中国政府要求马来西亚继续调查MH370客机失事原因

路透北京8月6日 - 中国外交部发言人华春莹周四称，中方要求马来西亚认真履行有关承诺，继续调查MH370客机失事原因，全力做好善后相关工作，切实保障乘客家属的合法权益。

刊登在外部交网站的新闻稿称，中国政府对包括中国乘客在内的机上所有人员遭遇的不幸表示痛心和哀悼，对他们的家属表示深切同情和诚挚慰问。

马来西亚稍早宣布，经鉴定，7月29日在法属留尼汪岛发现的飞机残骸属于马航MH370客机。鉴定结果印证了马航MH370客机失事的结论。

从吉隆坡飞往北京的马来西亚航空MH370航班去年3月8日失联，机上载有239名乘客和机组人员，其中大多数乘客是中国人。对该失联航班的搜寻工作已经持续逾一年时间。（完）　

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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