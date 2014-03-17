马航CEO称不清楚失联客机通讯系统何时关闭

路透吉隆坡3月17日 -马航MASM.KL执行长(CEO)周一表示，失联航班的通讯系统可能是在最后一次语音通讯联系之前或之后关闭的。最后一次语音联系可能由副机长做出。

“我们不清楚ACARS系统何时被关闭。我们知道的是最后一次数据传送，”马航执行长Ahmad Jauhari Yahya对记者表示。

航班遭到劫持的猜测周日升温，此前官方称，有人已经开始让ACARS失效后，失联客机驾驶舱发出了最后一次无线电信息。ACARS是自动追踪系统之一。(完)

(编译 杜明霞；审校 徐文焰)

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