马来西亚宣布马航客机坠毁后 中国多家寿险公司开始理赔

路透香港/上海3月25日 -在马来西亚总理宣布失联逾两周的马航飞机坠毁后，中国前四大寿险公司已迅速开展理赔工作，预计这四家公司为马航MH370客机上客户的总赔付金额将超过2,000万元人民币。

马来西亚总理纳吉布周一晚间表示，两周前失去联系的马航MASM.KL班机在南印度洋坠毁。航空公司官员称，机上239人或已全部遇难，其中154名为中国乘客。

中国最大寿险公司--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)官方微博周二宣布，目前已确认此次马航事件涉及32名客户，预计总赔付金额近900万元。截至周二凌晨，已完成首批七人、38份保单预赔付，总金额416.86万元。

国内第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)亦发布新闻稿称，截止周一晚，中国平安旗下寿险、产险、养老险共确认涉及客户53人，合计预估保额超千万元，其中寿险涉及死亡保额370.4万元。周一当晚中国平安已完成首批17名客户预赔付370.4万元。

另两家寿险公司，即中国太保(601601.SS)(2601.HK)和新华保险(1336.HK)(601336.SS)亦发布相关数据，两公司在此次马航事件中分别确认涉及12名客户和九位客户，预计总赔付约404万元和约100万元。

原定飞往北京的MH370航班在从吉隆坡起飞不到一小时后，就于3月8日从民用雷达视野中消失。迄今尚未证实有人看到该飞机踪影，也没人知道究竟发生了什么情况。（完）

(记者 雷美珍/林琦；审校 张喜良)

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