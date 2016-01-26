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时事要闻 | 2016年 1月 26日 星期二 17:00 BJT

马来西亚称泰国海岸找到的残骸不属于马航MH370客机

路透吉隆坡1月26日 - 马来西亚运输部周二称，在泰国南部海岸找到的疑似飞机残骸并不属于近两年前失联的马航客机。

马来西亚运输部在调查后发布声明指出，残骸并不属于波音777，残骸上找到的零部件号码也不在马航零部件目录手册上。

周六一大块金属残片被冲上泰国洛坤府海岸，引发人们猜想其是否为失联的波音777航班残骸。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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