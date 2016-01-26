马来西亚称泰国海岸找到的残骸不属于马航MH370客机

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透吉隆坡1月26日 - 马来西亚运输部周二称，在泰国南部海岸找到的疑似飞机残骸并不属于近两年前失联的马航客机。
马来西亚运输部在调查后发布声明指出，残骸并不属于波音777，残骸上找到的零部件号码也不在马航零部件目录手册上。
周六一大块金属残片被冲上泰国洛坤府海岸，引发人们猜想其是否为失联的波音777航班残骸。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。