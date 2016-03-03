澳大利亚将检测在莫桑比克海岸发现的疑似马航MH370残骸

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透悉尼3月3日（记者 Byron Kaye） - 澳洲官员周四称，在非洲东南部海岸找到的疑似马航MH370残骸正被送往澳大利亚进行检测。
本周早些时候，一名独立寻找马航MH370残骸的美国冒险家在莫桑比克海岸发现了一块白色金属物。
澳大利亚的官员将在马来西亚当局和波音(BA.N)代表的帮助下对残骸进行检测。
“目前猜测这块残骸的来源还为时尚早，”澳大利亚基础设施和运输部部长Darren Chester对议会说道。
但他称，发现该残骸的地点与澳大利亚运输安全局（Australian Transport Safety Bureau）建立的漂移模型所指的地点吻合。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
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