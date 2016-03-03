澳大利亚将检测在莫桑比克海岸发现的疑似马航MH370残骸

路透悉尼3月3日（记者 Byron Kaye） - 澳洲官员周四称，在非洲东南部海岸找到的疑似马航MH370残骸正被送往澳大利亚进行检测。

本周早些时候，一名独立寻找马航MH370残骸的美国冒险家在莫桑比克海岸发现了一块白色金属物。

澳大利亚的官员将在马来西亚当局和波音(BA.N)代表的帮助下对残骸进行检测。

“目前猜测这块残骸的来源还为时尚早，”澳大利亚基础设施和运输部部长Darren Chester对议会说道。

但他称，发现该残骸的地点与澳大利亚运输安全局（Australian Transport Safety Bureau）建立的漂移模型所指的地点吻合。（完）