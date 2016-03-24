马来西亚称应搜索南非附近海岸 寻找更多马航MH370残骸

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透吉隆坡3月24日 - 马来西亚周四称，需要在南非和莫桑比克附近展开沿海搜索，寻找可能存在的失联的马航MH370班机残骸。
3月11日在南非南部沿海发现了一块残骸，本月在莫桑比克海岸线外发现了另外一块残骸。
“我们需要搜索南非海岸线，寻找更多残骸。马来西亚正向那里派出一支队伍，我们目前正在等待南非当局的批准，”马来西亚交通部长廖中莱周四表示。
“沿海搜索将由马来西亚团队执行，专注于南非和莫桑比克附近。”
廖中莱还指出，水下搜索的地点无需改变。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。