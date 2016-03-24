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时事要闻 | 2016年 3月 24日 星期四 13:24 BJT

马来西亚称应搜索南非附近海岸 寻找更多马航MH370残骸

路透吉隆坡3月24日 - 马来西亚周四称，需要在南非和莫桑比克附近展开沿海搜索，寻找可能存在的失联的马航MH370班机残骸。

3月11日在南非南部沿海发现了一块残骸，本月在莫桑比克海岸线外发现了另外一块残骸。

“我们需要搜索南非海岸线，寻找更多残骸。马来西亚正向那里派出一支队伍，我们目前正在等待南非当局的批准，”马来西亚交通部长廖中莱周四表示。

“沿海搜索将由马来西亚团队执行，专注于南非和莫桑比克附近。”

廖中莱还指出，水下搜索的地点无需改变。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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