马来西亚称应搜索南非附近海岸 寻找更多马航MH370残骸

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
(本文由路透中文网编译提供)
路透吉隆坡3月24日 - 马来西亚周四称，需要在南非和莫桑比克附近展开沿海搜索，寻找可能存在的失联的马航MH370班机残骸。
3月11日在南非南部沿海发现了一块残骸，本月在莫桑比克海岸线外发现了另外一块残骸。
“我们需要搜索南非海岸线，寻找更多残骸。马来西亚正向那里派出一支队伍，我们目前正在等待南非当局的批准，”马来西亚交通部长廖中莱周四表示。
“沿海搜索将由马来西亚团队执行，专注于南非和莫桑比克附近。”
廖中莱还指出，水下搜索的地点无需改变。(完)
编译：李富强 发稿：王燕焜
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