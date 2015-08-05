马来西亚确认留尼汪岛发现的机翼碎片属于马航MH370

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透吉隆坡8月6日 - 马来西亚周四表示，上周被冲上印度洋岛屿的机翼碎片确为马航航班MH370残骸，确认自该航班去年失联以来首次发现其踪迹。
“在该航班失踪515日的今天，我必须以沉重的心情告诉大家，国际专家组最后确认，在留尼汪岛发现的飞机碎片属于MH370,”马来西亚总理纳吉布在清晨发表电视讲话时称。
“我想对所有受此次悲剧影响的人士保证，马来西亚政府一定竭尽全力去找到事实真相，”纳吉布称。
这一发现是证明该航班在海中坠毁的第一个直接证据，给航空史上一个最大的未解之谜的第一章划上句号；但239名遇难者的家属仍未能获得有关事件原因的线索。
马航称，此次发现是“我们解开MH370航班失踪谜题的一个重大突破”。
“我们期待并希望能发现更多物体，帮助我们揭开谜底，”马航在总理纳吉布讲话后立即发表声明称。
尽管马方确认残骸来自MH370，但法国检察官并未宣布他们已经确认，只表示有非常大的可能性。他们称，法国警方还将仔细检查在留尼汪岛发现的疑似行李碎片。目前法国时间还在周三晚上。(完)
(编译 王丽鑫/刘秀红；审校 王颖/郑茵)
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