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时事要闻 | 2014年 3月 19日 星期三 16:18 BJT

调查人员认为失联班机飞至印度洋南部的可能性最高--消息（更新版）

路透吉隆坡3月19日（记者 Anshuman Daga/Tim Hepher） -一名熟知调查的消息人士周三表示，马航班机失联事件的调查人员认为，班机飞至印度洋南部的可能性最高。

对失联飞机的搜索集中在两条“走廊”，一条在北边从老挝到里海，另一条在南边从印尼西部到澳大利亚西部。

“目前的假设是该机向南飞，并飞到了南边走廊的南端。“该消息人士匿名表示。

这种观点的依据是北边走廊沿线的国家没有发现该客机进入其领空，而南边走廊的北部也没有发现任何残骸踪迹。

中国外交部发言人洪磊周三在每日例行记者会上表示，中国未发现马航失联班机进入中国领土的任何迹象。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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