马航MH370乘客家属在诉讼期限临近时起诉马航

路透吉隆坡3月4日 - 马航MH370客机上12名乘客的家属在两年的诉讼期限临近之时于周五起诉马航。

马航MH370于2014年3月8日失联，机上有239名乘客和机组人员。

过去几周里，马航在美国、澳大利亚、中国和马来西亚等地被起诉，周二的最后期限之前料出现更多起诉。

两名乌克兰乘客的家属向马来西亚高等法院起诉马航。一名俄罗斯乘客、一名中国乘客和八名马来西亚乘客的家属针对马来西亚政府、马航、马来西亚民航局局长和马来西亚空军提起诉讼。

俄罗斯、中国和马来西亚乘客家属的代理律师Sangeet Kaur Deo表示：“我相信很多家属试图协商解决，但马航一直未提出合理的方案。因此，为了保护他们的法律权利，他们都决定在周二前提起诉讼。”（完）