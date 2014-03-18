马来西亚否认失联飞机调查冷落美国

土耳其总统埃尔多安宣布扩权公投胜利 反对派要求重新计票
路透4月17日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力，但反对者表示，这次公投存在诸多违规行为，他们将对公投结果发起挑战。
路透吉隆坡3月18日 - 美国官员指责马来西亚没有向外国政府分享尽可能多的马航失联飞机信息，马来西亚周二予以否认。
两名美国安全官员周一称，马来西亚仍未邀请美国联邦调查局（FBI）派遣队伍前往吉隆坡协助调查失联飞机。
当被问及马来西亚是否曾要求FBI提供帮助时，马来西亚国防部长兼代理交通部长Hishammuddin Hussein称：“我一直在与他们合作。”
“FBI需要告诉我们他们是否需要更多专家提供帮助，因为我们不知道他们有什么。”
美国消息人士称，马来西亚警方特别分支向美国执法机构和情报机构提供了一些信息，FBI仅通过一名代理人与马来西亚当局合作，此人是被派往美国驻吉隆坡大使馆的一名法律参事。
FBI和其他美国执法机构此前曾暗示，十分愿意向吉隆坡派遣队伍，但必须是在马来西亚提出正式邀请的前提下。
当被问及FBI雇员是否来到马来西亚时，Hishammuddin表示：“我曾经和一名FBI代表谈过话，我猜测整个FBI都在他后面。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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