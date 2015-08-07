马来西亚称漆色及维修记录对比证明襟副翼残骸来自MH370

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透吉隆坡8月6日（记者 Al-Zaquan Amer Hamzah） - 马来西亚周四称，漆色及维修记录对比证明，在留尼汪岛发现的襟副翼残骸为马航MH370客机残骸的一部分。
马来西亚交通部长廖中莱称，在留尼汪岛的调查人员收集到了更多的飞机残骸，当中包括一个飞机窗户和铝箔，但还未证实这些残骸是否也来自马航MH370客机。
廖中莱还称，马方已经请求周边邻国毛里求斯及马达加斯加政府协助扩大搜寻区域。
马来西亚总理纳吉布早些时候确认，在留尼汪岛发现的襟副翼残骸来自马航MH370客机。
马航称该发现为“一个大突破”。
法国相关机构表示，他们周五将加大努力，以寻找更多被冲到留尼汪岛的残骸，当中包括部署一架军机以及投入更多警力进行搜寻。
尽管马来西亚已经作出确认，但法国检方仍未宣布确凿无疑，只是称存在“非常强烈的推定”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。