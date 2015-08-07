马来西亚称漆色及维修记录对比证明襟副翼残骸来自MH370

(本文由路透中文网编译提供)

路透吉隆坡8月6日（记者 Al-Zaquan Amer Hamzah） - 马来西亚周四称，漆色及维修记录对比证明，在留尼汪岛发现的襟副翼残骸为马航MH370客机残骸的一部分。

马来西亚交通部长廖中莱称，在留尼汪岛的调查人员收集到了更多的飞机残骸，当中包括一个飞机窗户和铝箔，但还未证实这些残骸是否也来自马航MH370客机。

廖中莱还称，马方已经请求周边邻国毛里求斯及马达加斯加政府协助扩大搜寻区域。

马来西亚总理纳吉布早些时候确认，在留尼汪岛发现的襟副翼残骸来自马航MH370客机。

马航称该发现为“一个大突破”。

法国相关机构表示，他们周五将加大努力，以寻找更多被冲到留尼汪岛的残骸，当中包括部署一架军机以及投入更多警力进行搜寻。

尽管马来西亚已经作出确认，但法国检方仍未宣布确凿无疑，只是称存在“非常强烈的推定”。（完）