没有证据证明印度洋疑似物体为马航飞机残骸--官员

路透吉隆坡3月21日 -一位马来西亚政府高官周五表示，调查人员目前没有收获证据证明卫星在印度洋上发现的两个物体来自失踪的马航客机。

“我整个上午都在看新的报导，目前还没有证据，”马来西亚国防部长和代理交通部长Hishammuddin Hussein告诉记者。

此前一组搜救人员开始在印度洋南部恢复对马航MH370客机的搜索，以确认可能存在飞机残骸的区域。(完)

(编译 李春喜 审校 田建华)

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