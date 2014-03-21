没有证据证明印度洋疑似物体为马航飞机残骸--官员

美国研究下一步行动 朝鲜警告“不要惹我们”
路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。
路透吉隆坡3月21日 -一位马来西亚政府高官周五表示，调查人员目前没有收获证据证明卫星在印度洋上发现的两个物体来自失踪的马航客机。
“我整个上午都在看新的报导，目前还没有证据，”马来西亚国防部长和代理交通部长Hishammuddin Hussein告诉记者。
此前一组搜救人员开始在印度洋南部恢复对马航MH370客机的搜索，以确认可能存在飞机残骸的区域。(完)
(编译 李春喜 审校 田建华)
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路透巴黎4月19日 - 法国总统大选四方力量角逐，支持率接近难料胜负。中间派总统候选人马克龙(Emmanuel Macron)仍为最受青睐的人选，而极右翼玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的阵营不断提升欧元怀疑论调。
路透雅加达4月19日 - 印尼前教育部长Anies Baswedan周三在雅加达特区省长选举中胜出。此前选情呈现两极分化，印尼素来的伊斯兰宽容处事方式也因此蒙上阴影。