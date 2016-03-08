马航MH370失联调查团队仍无法作出结论

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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(本文由路透中文网编译提供)
路透吉隆坡3月8日 - 马来西亚航空公司MH370航班客机失联已经两年，国际调查人员仍无法对飞机发生了什么作出结论。
国际调查团队在周二公布的中期声明中称，仍在评估关键的信息。
“团队目前仍在敲定其研究、发现、结论以及基于相关信息对八个与MH370失联相关的领域给出安全建议，”该团队在声明中称。
该团队由马来西亚领衔，包括来自美国、英国、中国、法国和澳大利亚的调查人员。
该团队指出，正在基于去年7月发现的襟副翼考虑残骸和撞击信息。
该团队称，正在调查的八个领域包括飞机偏离其航线、机组人员资料、飞机的适航性和保养以及飞机托运的货物。
该团队表示，只有当找到飞机残骸或搜索终止时才会公布其工作的完整报告。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。