马航MH370失联调查团队仍无法作出结论

(本文由路透中文网编译提供)

路透吉隆坡3月8日 - 马来西亚航空公司MH370航班客机失联已经两年，国际调查人员仍无法对飞机发生了什么作出结论。

国际调查团队在周二公布的中期声明中称，仍在评估关键的信息。

“团队目前仍在敲定其研究、发现、结论以及基于相关信息对八个与MH370失联相关的领域给出安全建议，”该团队在声明中称。

该团队由马来西亚领衔，包括来自美国、英国、中国、法国和澳大利亚的调查人员。

该团队指出，正在基于去年7月发现的襟副翼考虑残骸和撞击信息。

该团队称，正在调查的八个领域包括飞机偏离其航线、机组人员资料、飞机的适航性和保养以及飞机托运的货物。

该团队表示，只有当找到飞机残骸或搜索终止时才会公布其工作的完整报告。(完)