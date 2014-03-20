疑似失联飞机部件的信息“在一定程度上”得到其他卫星印证--马官员

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透吉隆坡3月20日 - 马来西亚交通部长Hishammuddin Hussein周四向记者表示，各国持续在马航失联客机最有可能飞往的南北两条“走廊”进行搜寻。
稍早已派出飞机及船只前往调查澳洲附近印度洋南部的两个漂浮物，官员表示，有可能是失联客机的残骸。
Hishammuddin Hussein称，澳洲关于疑似失联飞机部件的信息已经“在一定程度上”得到其他卫星的印证。(完)
(编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。