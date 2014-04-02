（重发）天气不佳且缺乏信息 马航客机搜寻工作困难重重

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路透珀斯4月2日（记者 Matt Siegel） -马航MASM.KL失联飞机搜救工作周三重启；澳大利亚高级官员警告称，天气不佳以及缺乏可靠信息严重阻碍搜救工作。

来自多个国家的多达10架飞机和9艘船只在印度洋进行搜索，搜寻范围相当于英国的国土面积。

搜救队伍正在与时间赛跑，因为失联飞机上黑匣子的电池寿命只有30天左右。黑匣子可能是了解飞机失踪原因的唯一线索。

但协调搜救工作的澳大利亚机构负责人Angus Houston表示，缺乏可靠飞行遥测数据和海上情况不佳导致搜救行动面临更大的挑战。

“换句话说，我们并没有飞机入水前六个小时的精确位置。这是我见过的最复杂、最艰难的搜救行动。”他周三接受澳大利亚广播公司采访时说道。

澳大利亚联合机构协调中心称，疏松的云层、海雾以及偶尔出现的雷雨料导致搜救工作更加复杂。

搜救工作目前集中在珀斯以西大约1,500公里的南印度洋上221,000平方公里的区域内。尽管努力空前，国际救援团队目前为止仍没有发现任何失联飞机的踪迹。

“这是很大的一个谜。我们应该尽最大努力寻找真相，否则将愧对世界和机上乘客的家属。”澳大利亚总理阿博特在接受珀斯当地电台Radio 6iX采访时表示。

马来西亚总理纳吉布料于周三晚间抵达珀斯，视察搜救工作。他料于周四与阿博特会面。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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