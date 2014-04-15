水下航行器因超越操作极限深度而提前结束搜索

路透悉尼/珀斯4月15日（记者 Lincoln Feast/Byron Kaye） -澳大利亚负责协调马航失联飞机搜救任务的机构周二称，美国海军自主水下航行器的第一次搜索任务提前结束，因超过了其4.5公里的操作极限深度。

周一，Blue-fin 21自主水下航行器的部署标志着失联飞机搜救工作进入新的阶段。

搜寻人员已获知失联飞机残骸的大致位置在珀斯西北约1,550公里处，正在根据四次声波信号进行搜索，他们认为这些信号来自失联飞机的黑匣子。

但差不多一周的时间里都没有收到声波信号，而飞机上黑匣子的电池寿命预计只有30天，现已超出其预期寿命时间两周，因此搜救机构周一做出了部署自主水下航行器的决定。

“完成了约六小时的搜索任务之后，水下航行器超过了其4,500米的操作极限深度，其内置的安全设备使它返回了水面。”澳大利亚搜救机构称。

“正在对水下航行器六小时收集的数据进行提取和研究。”

原计划该水下航行器在经过两个小时的下降后，对海床进行最长达16小时的搜索。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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