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时事要闻 | 2014年 4月 9日 星期三 11:37 BJT

搜索马航失联航班过程中新捕捉到两个脉冲信号

路透悉尼4月9日 - 澳洲官员周三表示，搜寻马航失联MH370航班过程中捕捉到两个新的脉冲信号。

澳洲协调搜索任务的负责人AngusHouston表示，周二下午捕捉到一次脉冲信号，持续5分25秒；第二次是在周二晚间，持续7分钟。

美国海军“拖曳声波定位仪”周末捕捉到两个和黑匣子定位标一致的信号，第一个持续逾两个小时，第二个约13分钟。(完)

(编译 李爽 审校 许娜)

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