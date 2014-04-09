搜索马航失联航班过程中新捕捉到两个脉冲信号

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透悉尼4月9日 - 澳洲官员周三表示，搜寻马航失联MH370航班过程中捕捉到两个新的脉冲信号。
澳洲协调搜索任务的负责人AngusHouston表示，周二下午捕捉到一次脉冲信号，持续5分25秒；第二次是在周二晚间，持续7分钟。
美国海军“拖曳声波定位仪”周末捕捉到两个和黑匣子定位标一致的信号，第一个持续逾两个小时，第二个约13分钟。(完)
(编译 李爽 审校 许娜)
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路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透首尔4月29日 - 朝鲜周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。