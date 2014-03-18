马航正调查失联客机机长或副机长自杀的可能性

2014年3月16日，马来西亚吉隆坡，一位女子在写留言，为马航失联航班MH370上的乘客祈祷。 REUTERS/Damir Sagolj

* 失联客机ACARS系统被关闭的确切时间尚不确定

* 印度、巴基斯坦、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦称不知失联客机行踪

* 中国表示马方必须立刻扩大搜索范围

路透吉隆坡3月17日 -马来西亚航空公司执行长周一表示，失联客机从驾驶舱传出的最后一句话是来自副机长；调查人员认为，机长或副机长自杀可能是客机消失的原因之一。

马来西亚航空公司MASM.KL载有239人的MH370航班自3月8日失联后，目前仍然踪迹难寻。调查人员愈发认为，客机可能被熟知波音(BA.N) 777-200ER飞机和商业航行的人士蓄意改变航向，偏离航线数千英里。

目前对该客机已展开空前规模的搜索行动，范围从里海北部一直到南印度洋。

马航执行长Ahmad JauhariYahya还在新闻发布会上表示，尚不清楚客机ACARS自动追踪系统被关闭的确切时间，这似乎与周末政府部长的讲话互相矛盾。

官员周日表示，在飞机通讯寻址与报告系统(ACARS)关闭后，飞机上传来最后的讯息，是一句非正式的“好的，晚安”。这消息更强化了飞机遭挟持或破坏的猜测。

“初步调查显示，有纪录的最后讯息是来自副驾驶，”Ahmad Jauhari周一被问及是谁说了那句话时称。

这是飞机离开马来西亚领空时，与塔台的最后传讯，时间是凌晨1:19。

而最后一次接收到ACARS系统的讯息是在凌晨1:07，当时飞机正通过马来西亚东北方海岸，进入泰国湾。

“我们不知道之后ACARS是在什么时候被关掉的，”AhmadJauhari称。“照理说应该半小时后会再传送一次讯号，不过这讯号没再传来。”

美国和欧洲安全当局消息人士称，各国政府正积极调查机上每一个人的背景，截至周一为止，尚未发现机上任何人有军事背景，或者有任何政治或犯罪动机。

一名熟悉美国调查的消息人士称，正在调查驾驶员，因为要解除ACARS系统需要有专业背景。

美国两位安全官员表示，截至周一早上，马来西亚政府仍未邀请美国联邦调查局(FBI)派员前往吉隆坡。

巴基斯坦、印度、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦的航空官员，以及巴基斯坦和阿富汗塔利班武装人员均表示，他们不知道这架失联航班的去向。

中国呼吁马来西亚立即扩大并明确搜索范围；失联的MH370航班上大约三分之二是中国人。

澳洲总理艾保德(Tony Abbott)表示，他已与马来西亚总理纳吉布通了电话，在澳洲已承诺的两架P-3COrion飞机以外，还提供了更多监察资源。

马来西亚交通部长Hishammuddin称，已向北部和南部搜索走廊沿途的所有国家发出外交照会，要求提供雷达和卫星信息并进行陆地、海洋和空中搜索。

他称，马来西亚海军和空军也正在南部走廊一带进行搜索，美国P-8A波赛顿(P-8APoseidon)侦察机也被派往澳洲西部的珀斯帮助在海上搜索。

一位了解美国官方卫星数据评估情况的消息人士称，据信这架飞机最后一次出现在马来西亚军用雷达上之后，很可能向南飞行了一段时间，或许在印度洋上空耗尽了燃料。

而马来西亚官方的新海峡时报(New StraitsTimes)周一援引接近调查的消息人士话称，已搜集到的数据却指向北部走廊。(完)

(编译 王翔琼/王冠中/于春红; 审校 龚芳/郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。