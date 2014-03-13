马航失踪客机的相关时间表汇整

路透新加坡3月12日 -马来西亚航空MASM.KL一架客机周六凌晨由吉隆坡飞往北京的途中从雷达屏幕上消失。以下是围绕这一事件整理的时间表：

3月8日(周六)

--马航MH370航班于周五1641GMT离港，原定于同一天2230GMT到达北京。该航班飞机为波音(BA.N)777-200ER客机，载有227名乘客和12名机组人员。

--起飞后一至两小时，航空公司与飞机失去联系。

--失踪飞机在马来西亚城市哥打巴鲁东海岸以外120海里处与空管进行了最后一次联系。

--越南民航局(Civil Aviation Authority of Vietnam)表示，飞机在飞越马来西亚与越南胡志明市之间海域时未能在预定的1721GMT时间登记。

--航班跟踪网站flightaware.com显示，飞机起飞后在马来西亚上空向东北方向飞行，爬升至35,000英尺高度。一分钟后飞机从网站追踪记录中消失，当时仍在爬升。

--马来西亚搜救船只在飞机最后联系时所在海域未发现残骸。越南方面表示，该国水域内见到大片油迹和烟柱。

--马航失踪航班旅客名单中一名奥地利人和一名意大利人实际上并未登机，他们称护照失窃。

3月9日(周日)

--马来西亚航空公司称做好最坏准备，并与专门从事灾难恢复的美国公司合作。

--雷达显示，客机失联前可能从原定飞往北京的路线返航。

--国际刑事警察组织称，至少有两个记录在案的遗失或被盗护照被乘客冒用，且正在“检查其他可疑护照”。

--一名在马来西亚参与调查的消息人士对路透表示，调查人员缩小调查范围，重点调查客机在飞行中解体的可能性。

3月10日（周一）

--美国对其间谍卫星成像图进行分析，未发现有空中爆炸迹象。

--来自七个国家的数十艘舰船和飞机，在马来西亚周边海域和越南南部海域搜寻。有关飞机是否遭遇炸弹袭击或劫持而导致坠毁的疑问增加。

--马来西亚民用航空管理局主管Azharuddin AbdulRahmanthe称，不能排除劫机可能，并称该起失联是民航史上前所未见的谜团。

--分析师称，马航370航班的消失可能打乱马航要在2014年底前扭亏为盈的计划。马航股票在周一跌至纪录低点。

3月11日（周二）

--国际刑警组织秘书长RonaldNoble称，两名使用被盗护照登记的乘客是伊朗人，年龄分别为18和29岁，两人都是使用真实护照进入马来西亚。Noble指出，“我们获得的讯息越多，就越倾向于认为这不是一起恐怖袭击。”

--马来西亚警务首长表示，那名年纪较轻的冒用护照者看似是非法移民，他的母亲此前就在法兰克福等待儿子，目前已经与当局联系。

--马来西亚警方称，他们正在调查失联客机上乘客和机组人员存在个人和心理问题的可能性，同时也在研究飞机被劫持、破坏或发生机械故障的可能性。

--马来西亚一位高层官员对路透表示，军方认为失联客机曾经转向，飞机在该国以东海域与民航空管进行最后一次联系后，折向西方飞行数百公里。该军官称飞机进入了马六甲海峡，这里是马来西亚的西部海域，是全球最繁忙的船运线路之一。

--科罗拉多州的一家公司推出“众包”搜索活动，请求公众帮助梳理和分析超过1,200平方英里（3,200平方公里）的高分辨率卫星图像，以寻找任何失踪客机残骸的迹象。

3月12日（周三）

--对马航失联客机的搜索范围已经从中国扩大至印度，相关当局试图找出失踪近五天的飞机下落。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)

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