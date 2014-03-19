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时事要闻 | 2014年 3月 19日 星期三 18:03 BJT

马来西亚称马尔代夫居民见到失联客机的报道不实

路透3月19日 - 马来西亚交通部长Hishammuddin Hussein称，调查者已经证实有关马尔代夫居民见到马航失联客机的报道不实。

马尔代夫偏远环礁Kudahuvadhoo上的若干居民报告称，曾在3月8日早晨见到一架低空飞行的飞机。正是在当天，MH370航班在从吉隆坡前往北京途中失踪。

Hishammuddin在周三的例行发布会上表示，马尔代夫警方已经调查过相关报告，并证实为不实消息。(完)

(编译 朱晓军；审校 王洋)

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