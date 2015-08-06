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路透中文国际短讯 | 2015年 8月 6日 星期四 13:59 BJT

中国政府要求马来西亚继续调查MH370客机失事原因

中国外交部发言人华春莹周四称，中方要求马来西亚认真履行有关承诺，继续调查MH370客机失事原因，全力做好善后相关工作，切实保障乘客家属的合法权益。马来西亚稍早宣布，经鉴定，7月29日在法属留尼汪岛发现的飞机残骸属于马航MH370客机。鉴定结果印证了马航MH370客机失事的结论。路透

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