澳洲称卫星拍摄到的疑似失联马航客机残骸可能已沉入海中

美国研究下一步行动 朝鲜警告“不要惹我们”
路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。
路透悉尼3月21日 - 澳洲副总理特拉斯周五说，卫星画面中在南印度洋的疑似失联马航MH370客机残骸，可能已经沉入海中。
卫星照片是在3月16日拍摄到的。
“数天前漂浮在海面上的物体可能已经沉没。”他在伯斯对记者说。“它可能已经沉入海底。”
他说在伯斯西南约2,500公里海域的搜寻行动仍会继续，中国及日本飞机将在周末加入澳洲、新西兰及美国的行动。(完)
(编译 李婷仪 审校 田建华)
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路透雅加达4月19日 - 印尼前教育部长Anies Baswedan周三在雅加达特区省长选举中胜出。此前选情呈现两极分化，印尼素来的伊斯兰宽容处事方式也因此蒙上阴影。