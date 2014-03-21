澳洲称卫星拍摄到的疑似失联马航客机残骸可能已沉入海中

路透悉尼3月21日 - 澳洲副总理特拉斯周五说，卫星画面中在南印度洋的疑似失联马航MH370客机残骸，可能已经沉入海中。

卫星照片是在3月16日拍摄到的。

“数天前漂浮在海面上的物体可能已经沉没。”他在伯斯对记者说。“它可能已经沉入海底。”

他说在伯斯西南约2,500公里海域的搜寻行动仍会继续，中国及日本飞机将在周末加入澳洲、新西兰及美国的行动。(完)

(编译 李婷仪 审校 田建华)

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