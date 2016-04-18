麦格希金融将J.D. Power以11亿美元售予中国XIO Group

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透4月15日 - 麦格希金融(McGraw-Hill Financial)MHFI.N称，将以11亿美元，把旗下汽车评等部门J.D. Power and Associates卖给中国收购企业XIO Group。
路透本月曾报导，XIO Group正寻求收购J.D. Power。该公司提供表现改善及客户满意度数据，主要面向汽车和广告业。
标准普尔评级机构母公司麦格希金融去年10月表示，正研究出售年营收约3.5亿美元的J.D. Power。
交易预计在第三季完成。摩根士丹利在该交易中担任麦格希金融的顾问。
J.D. Power是J.D. "Dave" Power伉俪1968年在他们位于加州卡拉巴萨斯的家中创立，丰田汽车(7203.T)是其第一个客户。(完)
(编译 张若琪 审校 张涛)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。