麦格希金融将J.D. Power以11亿美元售予中国XIO Group

路透4月15日 - 麦格希金融(McGraw-Hill Financial)MHFI.N称，将以11亿美元，把旗下汽车评等部门J.D. Power and Associates卖给中国收购企业XIO Group。

路透本月曾报导，XIO Group正寻求收购J.D. Power。该公司提供表现改善及客户满意度数据，主要面向汽车和广告业。

标准普尔评级机构母公司麦格希金融去年10月表示，正研究出售年营收约3.5亿美元的J.D. Power。

交易预计在第三季完成。摩根士丹利在该交易中担任麦格希金融的顾问。

J.D. Power是J.D. "Dave" Power伉俪1968年在他们位于加州卡拉巴萨斯的家中创立，丰田汽车(7203.T)是其第一个客户。(完)