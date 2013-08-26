阿萨德称美国任何军事干预都将注定失败

路透莫斯科8月26日 - 叙利亚总统阿萨德接受俄罗斯媒体《Izvestia》采访时对美国发出警告，称美国对叙利亚的任何军事干预都会失败，并否认叙利亚政府军使用过化学武器。

“从越战到目前的所有美国发动的战争一样，等待该国的将是失败，”阿萨德在大马士革接受该报采访时称。采访内容是在周一发布的。

阿萨德称，叙利亚政府军已逼近大马士革郊区，当地目前没有明显的前线。叙利亚反对派指责该国政府军上周在大马士革郊区发动毒气攻击。

“会有国家在自己部队集中的地方使用化学或其他大规模杀伤性武器吗？这不符合基本逻辑，”他对该报说道。

“因此，此类指责完全是政治性的，原因就是政府军在打击恐怖分子方面连连获胜，”他说。阿萨德所说的“恐怖分子”指的是叙利亚反对派。

阿萨德驳斥反对派的化武指责系“一派胡言”且“毫无根据”，并称美国、英国和法国长期以来一直在寻找对叙利亚进行军事干预的借口。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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