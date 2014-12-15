小米在印度遭遇禁售令 专利风险不容小觑

路透孟买/北京12月14日 - 印度法院要求中国手机厂商小米科技暂停在印度境内销售其产品，不仅令小米在这个全球增长最快的主要智能手机市场迅速扩张的计划搁浅，还有可能标志着一系列专利战的开始。

小米7月刚开始在印度发售手机产品，就迅速成为该国销量成长最快的智能手机品牌。借助饥饿营销的手法，小米的销量甚至超过了谷歌(GOOGL.O)Android One低端机型。

Hugo Barra曾在11月向路透表示过印度对小米品牌的接受速度之快。Hugo Barra是谷歌前高管，目前领导小米的国际业务。

“(小米手机的受欢迎程度)远超我们的预期，小米非常受用户的欢迎，”他说。

周三小米遭遇法院销售禁令，此前电信设备生产商爱立信(ERICb.ST)对小米提出侵犯专利权指控。这一禁售令至少将持续到2月5日，届时德里法院将就这一侵权案再次进行听证。

不过对这家年轻的公司来说，知识产权(IP)之争还远未结束。

据接近小米的消息人士称，公司管理层过去几年曾私下承认，专利问题是公司的弱点。消息人士表示，由于在西方市场面临着更高的知识产权诉讼风险，小米也相应地制定了在印度和东南亚市场扩张的策略。

小米在声明中称，作为一家初创公司要建立专利组合并不容易，不过公司力争要在2016年之前提交8,000项专利申请。

在中国市场，小米也与其他中国公司发生了专利权纠纷，大部分围绕其流媒体电视服务。

小米的智能手机业务已经成为中国领先者，并将继续增长，但业内分析师预期小米在国内市场将面临更大压力，尤其是两大手机市场竞争对手--华为和中兴都是中国持有电信专利技术最多的公司。

在解除之前，禁令将对小米的增长前景造成很大的不利影响。在印度只有十分之一的人使用智能手机，市场潜力巨大。据市场研究机构--国际数据公司(IDC)，第三季度印度智能手机市场增长82%，而中国则只录得10.8%的温和增幅。(完)

(编译 洪曦/孙茉莉; 审校 朱晓军)

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