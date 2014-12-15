小米2013年实现逾5600万美元获利--文件

路透北京12月15日 - 据中国证券业当局周一的文件显示，小米科技2013年实现3.4748亿元人民币(5,615万美元)获利，营收为265.8亿元人民币(43亿美元)。

文件还披露了公司董事长兼首席执行官(CEO)雷军持有公司77.8%股权，余下股份由其他股东持有。

这组数据让人得以一窥这家成立才四年，但已成为中国最受欢迎的智能手机厂商和全球第三大智能手机厂商的经营状况。

这些业绩数据包含在小米收购美的集团(000333.SZ)的1.3%股权后向深圳证交所递交的文件中。

小米发言人无法立即对此置评。

苹果2013年在大中华区的营收为254亿美元。(完)

(编译 白云; 审校 张涛)

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