小米2013年实现逾5600万美元获利--文件

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京12月15日 - 据中国证券业当局周一的文件显示，小米科技2013年实现3.4748亿元人民币(5,615万美元)获利，营收为265.8亿元人民币(43亿美元)。
文件还披露了公司董事长兼首席执行官(CEO)雷军持有公司77.8%股权，余下股份由其他股东持有。
这组数据让人得以一窥这家成立才四年，但已成为中国最受欢迎的智能手机厂商和全球第三大智能手机厂商的经营状况。
这些业绩数据包含在小米收购美的集团(000333.SZ)的1.3%股权后向深圳证交所递交的文件中。
小米发言人无法立即对此置评。
苹果2013年在大中华区的营收为254亿美元。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。