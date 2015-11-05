今年工业运行平稳没有大起大落 增速料能保持在6%以上--中国工信部（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透北京11月5日 - 中国工信部部长苗圩周四表示，今年国内工业运行大体保持平稳，没有出现大起大落的波动；随着政策效果陆续显现，预计全年规模以上工业增加值增速可以保持在6%以上。
他在工信部新闻发布会上并称，围绕“中国制造2025”将出台一份总体规划，还有33个细分领域及行业的专项规划，目前正在加紧进行，预计明年能够陆续出台并且实施。
“整个工业经济的运行大体上保持在平稳的状态，没有出现大起大落的波动，...确实呈现每个季度逐渐有一点下降的趋势，但是整个波动幅度没有超过0.5个百分点。”苗圩称。
中国今年前三个季度工业同比增幅分别为6.4%、6.3%和5.9%。国家统计局定于下周三（11日）公布10月工业增速，路透访问分析师预计增速会有反弹、但不会明显回升，预估中值为增长5.8%。
苗圩用三句话来概括当前工业形势，即“缓中趋稳、稳中有进、进中有难”。他表示，除了产能严重过剩问题，目前需求总体偏弱，工业增长动能和后劲不足，国际市场出口几乎是负增长或者零增长，国内有效需求也不足；虽然工业运行中有亮点，但这些新增长点相对比重较小，难以弥补传统行业下行的压力。
前三季度，高技术制造业增加值增长10.4%，快于整体工业增速4.2个百分点，对工业增长贡献率提高到18.7%，同比提高4.2个百分点。但高新技术制造业增加值只占整个工业增加值的11.4%。
苗圩介绍称，在41个细分的工业行业里，有23个行业增加值增速快于整个工业的整体水平，平均增速是8.6%；有30个行业平均利润保持增长，平均利润增长了10.3%。
“现在遇到困难比较大的首先是采矿业，然后到产能严重过剩的原材料行业。由于全社会固定资产投资的下降，今年有一个特例，就是装备制造业增速也出现了大幅度的下滑。”他说。
目前采矿、能源、原材料行业大体上占中国工业总规模的三成，装备制造业、机械行业大体上占两成。这两个占比较大的板块下滑，拉低了整个行业的增速。
苗圩透露，从“十二五”的情况来看，目标总体上还是完成得比较好的，到去年年底全部工业增加值增速、工业全年劳动生产率增速目标都已完成；现做了一个评估，预计到今年年底工业转型升级规划当中的绝大部分指标都可以完成。
他表示，未来在加强引导扶持新兴产业、加强传统产业改造升级速度同时，还要聚焦重点行业和领域，主要是高端装备制造业、战略性新兴产业和传统产业的改造升级。
**汽车产销量高速增长不可持续**
苗圩指出，中国汽车工业总量已经很大，以往的高速增长不可持续，随着转型升级、加大老旧车辆报废、以及新能源汽车发展，中国汽车产销量不会像前些年两位数以上的增长，料维持一个比较低速的增长态势。
关于“车企退市”问题，苗圩称，2013年10月特别公示的第一批48家企业中，有12家已经恢复正常生产，还有22家正在进行复核性考核，剩余14家会在将要发布的公告中停止其生产资质，也就是“退市”。
他并透露，第二批特别公示名单即将发布，包括10家整车生产企业、102家改装车企业和23家摩托车企业。
中国2012年7月发布建立汽车行业退出机制的通知，对不能维持正常生产经营的汽车企业、摩托车生产企业实行为期两年的特别公示管理，特别公示期满以后，如果还达不到合格要求的企业就要退市。
在谈到德国大众汽车尾气不达标和造假问题时，苗圩表示，高度关注事件进展；未来会组织开展专项检查，对于任何企业敢于以次充好、骗补造假，要依法依规采取措施，进行处罚，对汽车企业的诚信进行严格监管。
当被问及是否会批准非汽车生产企业进入电动汽车领域时，苗圩表示，目前大概有几十家非汽车企业在申请资质，预计不久的将来，会有若干家符合条件的企业获准进入电动汽车领域。
中汽协数据显示，中国1-9月汽车销量同比仅增长0.3%。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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