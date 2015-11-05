今年工业运行平稳没有大起大落 增速料能保持在6%以上--中国工信部（更新版）

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路透北京11月5日 - 中国工信部部长苗圩周四表示，今年国内工业运行大体保持平稳，没有出现大起大落的波动；随着政策效果陆续显现，预计全年规模以上工业增加值增速可以保持在6%以上。

他在工信部新闻发布会上并称，围绕“中国制造2025”将出台一份总体规划，还有33个细分领域及行业的专项规划，目前正在加紧进行，预计明年能够陆续出台并且实施。

“整个工业经济的运行大体上保持在平稳的状态，没有出现大起大落的波动，...确实呈现每个季度逐渐有一点下降的趋势，但是整个波动幅度没有超过0.5个百分点。”苗圩称。

中国今年前三个季度工业同比增幅分别为6.4%、6.3%和5.9%。国家统计局定于下周三（11日）公布10月工业增速，路透访问分析师预计增速会有反弹、但不会明显回升，预估中值为增长5.8%。

苗圩用三句话来概括当前工业形势，即“缓中趋稳、稳中有进、进中有难”。他表示，除了产能严重过剩问题，目前需求总体偏弱，工业增长动能和后劲不足，国际市场出口几乎是负增长或者零增长，国内有效需求也不足；虽然工业运行中有亮点，但这些新增长点相对比重较小，难以弥补传统行业下行的压力。

前三季度，高技术制造业增加值增长10.4%，快于整体工业增速4.2个百分点，对工业增长贡献率提高到18.7%，同比提高4.2个百分点。但高新技术制造业增加值只占整个工业增加值的11.4%。

苗圩介绍称，在41个细分的工业行业里，有23个行业增加值增速快于整个工业的整体水平，平均增速是8.6%；有30个行业平均利润保持增长，平均利润增长了10.3%。

“现在遇到困难比较大的首先是采矿业，然后到产能严重过剩的原材料行业。由于全社会固定资产投资的下降，今年有一个特例，就是装备制造业增速也出现了大幅度的下滑。”他说。

目前采矿、能源、原材料行业大体上占中国工业总规模的三成，装备制造业、机械行业大体上占两成。这两个占比较大的板块下滑，拉低了整个行业的增速。

苗圩透露，从“十二五”的情况来看，目标总体上还是完成得比较好的，到去年年底全部工业增加值增速、工业全年劳动生产率增速目标都已完成；现做了一个评估，预计到今年年底工业转型升级规划当中的绝大部分指标都可以完成。

他表示，未来在加强引导扶持新兴产业、加强传统产业改造升级速度同时，还要聚焦重点行业和领域，主要是高端装备制造业、战略性新兴产业和传统产业的改造升级。

**汽车产销量高速增长不可持续**

苗圩指出，中国汽车工业总量已经很大，以往的高速增长不可持续，随着转型升级、加大老旧车辆报废、以及新能源汽车发展，中国汽车产销量不会像前些年两位数以上的增长，料维持一个比较低速的增长态势。

关于“车企退市”问题，苗圩称，2013年10月特别公示的第一批48家企业中，有12家已经恢复正常生产，还有22家正在进行复核性考核，剩余14家会在将要发布的公告中停止其生产资质，也就是“退市”。

他并透露，第二批特别公示名单即将发布，包括10家整车生产企业、102家改装车企业和23家摩托车企业。

中国2012年7月发布建立汽车行业退出机制的通知，对不能维持正常生产经营的汽车企业、摩托车生产企业实行为期两年的特别公示管理，特别公示期满以后，如果还达不到合格要求的企业就要退市。

在谈到德国大众汽车尾气不达标和造假问题时，苗圩表示，高度关注事件进展；未来会组织开展专项检查，对于任何企业敢于以次充好、骗补造假，要依法依规采取措施，进行处罚，对汽车企业的诚信进行严格监管。

当被问及是否会批准非汽车生产企业进入电动汽车领域时，苗圩表示，目前大概有几十家非汽车企业在申请资质，预计不久的将来，会有若干家符合条件的企业获准进入电动汽车领域。

中汽协数据显示，中国1-9月汽车销量同比仅增长0.3%。（完）

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