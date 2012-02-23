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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 24日 星期五 06:58 BJT

篮球巨星乔丹起诉中国乔丹体育侵权

篮球巨星乔丹周二向中国法院起诉中国体育用品公司--乔丹体育，指控该公司未经授权使用其姓名。乔丹周四称，乔丹体育通过使用其中文译名和球衣号码拓展业务，但并未获得他的授权。他说道：“这次诉讼并非出於金钱的考虑，而是维护原则，维护我的名字。”路透

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