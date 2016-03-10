猎头公司米高蒲志警告称其在内地和香港业务不乐观

路透伦敦3月10日（记者 Li-mei Hoang） - 英国猎头公司米高蒲志（Michael Page）MPI.L警告称，其在内地和香港的业务表现恶化，因跨国公司客户在其财年的前两个月不愿做出招聘决定。

米高蒲志周四称，目前为止一季度业务和去年四季度类似，但中国市场恶化，尤其是香港和上海。

米高蒲志首席执行官Steve Ingham指出，中国经济增长放缓和金融市场的不确定性影响了企业的招聘，特别是公司大部分跨国公司客户所在的大城市。

Ingham对路透称，今年前两个月与上年同期相比，在中国的获利以“较小的个位数”下滑。

Ingham表示，跨国公司客户不愿做出招聘决定，因对中国增长放缓担忧，但北京、广州和苏州等城市的本地企业需求仍强劲。（完）