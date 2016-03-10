猎头公司米高蒲志警告称其在内地和香港业务不乐观

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透伦敦3月10日（记者 Li-mei Hoang） - 英国猎头公司米高蒲志（Michael Page）MPI.L警告称，其在内地和香港的业务表现恶化，因跨国公司客户在其财年的前两个月不愿做出招聘决定。
米高蒲志周四称，目前为止一季度业务和去年四季度类似，但中国市场恶化，尤其是香港和上海。
米高蒲志首席执行官Steve Ingham指出，中国经济增长放缓和金融市场的不确定性影响了企业的招聘，特别是公司大部分跨国公司客户所在的大城市。
Ingham对路透称，今年前两个月与上年同期相比，在中国的获利以“较小的个位数”下滑。
Ingham表示，跨国公司客户不愿做出招聘决定，因对中国增长放缓担忧，但北京、广州和苏州等城市的本地企业需求仍强劲。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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