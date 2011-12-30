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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 30日 星期五 10:55 BJT

迈克尔·乔丹与名模女友订婚

美国篮球传奇人物迈克尔·乔丹的发言人周四宣布，乔丹与交往已久的古巴裔美国名模女友伊薇特·普列托订婚，现年48岁的他于圣诞节向32岁普列托求婚，这对情侣交往已有三年。这将是乔丹的第二次婚姻，2006年他结束与前妻胡安妮塔17年的婚姻。路透

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