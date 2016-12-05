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时事要闻 | 2016年 12月 5日 星期一 15:52 BJT

美国联邦法官裁定密歇根州周一开始对总统大选投票重新计票

路透12月5日 - 美国一位联邦法官判决，周一正午开始对密歇根州总统大选投票进行重新计票，并要求该州在12月13日联邦最后期限之前完成验票。

美国地方法院法官Mark Goldsmith周一稍早发布该书面裁定，周日晚间在密歇根联邦法院举行了听证。(完)

(编译 刘秀红；审校 白云)

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